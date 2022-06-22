Сеул, 22 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию R& Search.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 18 по 21 июня среди 1004 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 47,6%, что на 4,9% меньше по сравнению с предыдущим опросом.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 47,9% респондентов. Показатель вырос на 4,9%.

Эксперты отмечают, что на падение уровня поддержки, вероятно, повлияла экономическая нестабильность, падение цен на акции и высокая инфляция.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 44,3%, а уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 29,6%.