Тбилиси, , 14:17 — REGNUM Руководство Грузии не допустит того, чтобы кто-либо помешал развитию страны. Об этом 22 июня заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Каха Каладзе

«Мы не допустим реализации плана, намеченного тёмной деструктивной силой, и никому не позволим поставить под вопрос развитие нашей страны», — сказал Каладзе.

Он добавил, что уверен в получении Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Мэр столицы также призвал не опускать руки и продолжать двигаться по пути евроинтеграции.

Стоит отметить, что в оппозиции в Грузии негативно восприняли рекомендацию Еврокомиссии не спешить признавать страну кандидатом на вхождение в ЕС. Вина за это была возложена на правящую партию «Грузинская мечта». До 24 июня будет принято окончательное решение по республике. Если оно будет отрицательным, то оппозиция грозит добиться досрочных выборов.

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