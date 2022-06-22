Лидер «Грузинской мечты» пообещал помешать «тёмной деструктивной силе»
Тбилиси, 22 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Руководство Грузии не допустит того, чтобы кто-либо помешал развитию страны. Об этом 22 июня заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Мы не допустим реализации плана, намеченного тёмной деструктивной силой, и никому не позволим поставить под вопрос развитие нашей страны», — сказал Каладзе.
Он добавил, что уверен в получении Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Мэр столицы также призвал не опускать руки и продолжать двигаться по пути евроинтеграции.
Стоит отметить, что в оппозиции в Грузии негативно восприняли рекомендацию Еврокомиссии не спешить признавать страну кандидатом на вхождение в ЕС. Вина за это была возложена на правящую партию «Грузинская мечта». До 24 июня будет принято окончательное решение по республике. Если оно будет отрицательным, то оппозиция грозит добиться досрочных выборов.