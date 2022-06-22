Москва, 22 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Рост инфляции в Великобритании в мае совпал с ожиданиями рынка. Это сейчас самый высокий уровень инфляции среди стран G7, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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«В лидерах роста по категориям — услуги ЖКХ (19,4% (г/г)), транспорт (13,8% (г/г)), продовольствие (8,6% (г/г)), мебель и товары для дома (10,5% (г/г)). Рост цен за месяц составил 0,7%, все же замедлившись по сравнению с 2,5% в апреле.

Основной драйвер инфляции — рост цен на энергоресурсы и продовольствие, но и базовая инфляция очень высока для британской экономики (5,9% (г/г)).

Банк Англии прогнозирует, что пик инфляции немного выше 11% будет достигнут в октябре. Пока Великобритания – единственная развитая экономика, где на текущий момент прогнозируется двузначная инфляция.

Одновременно в экономике уже отмечаются сигналы возможной рецессии – в марте–апреле ВВП ушел в небольшой минус. Для сдерживания инфляции Банк Англии уже пять раз повышал процентную ставку.

Сейчас она достигла 1,25% (максимум за 13 лет) и, очевидно, продолжит ее повышение, что грозит дальнейшим ухудшением экономической активности», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в Великобритании в мае обновила максимум за 40 лет, достигнув 9,1%.

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