Уфа, , 14:14 — REGNUM Выставка детских рисунков «Война глазами детей», посвященная Дню памяти и скорби, открылась в государственном собрании Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Ребенок войны

Следите за развитием событий в трансляции: «Никто не забыт и ничто не забыто: День памяти и скорби — трансляция»

Сообщается, что в экспозиции было собрано порядка 40 работ победителей одноименного регионального конкурса.

«22 июня — дата далеко не праздничная, но памятная для каждого жителя нашей страны. Это День памяти и скорби о миллионах наших соотечественников, погибших в самой кровопролитной и страшной войне в истории человечества. История имеет свойство повторяться», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Он подчеркнул, что к сожалению люди быстро забывают ее уроки.

«И сегодня ситуация в мире столь же напряженная, как 81 год назад, накануне Великой Отечественной войны. Тем большую актуальность обретает вся та работа, которую мы проводим по сохранению памяти о героическом прошлом нашей страны, о вкладе наших предков в развитие и защиту российской государственности, об участии в этом представителей всех народов, живущих в нашей стране», — заявил Толкачев.

Отмечается, что дети нарисовали блокадный Ленинград, узников концлагерей, детей войны, военных, защищающих будущее своей Родины.