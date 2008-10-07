Таллин, 22 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум.

Alex Brown Алкоголь

Эстония вошла в шестерку стран Евросоюза по уровню цен на алкоголь, лидером цен является ее соседка Финляндия. Об этом сообщил портал новостей эстонского гостелерадиовещания ERR.

Общий уровень цен на алкогольные напитки в Финляндии за 2021 год оказался на 120% больше, чем в среднем по Евросоюзу. В 2020 году эта разница составляла 91%.

В первую десятку списка самых дорогих стран по уровню цен на алкогольную продукцию в 2021 году помимо финнов вошли Ирландия (+100,8%), Швеция (+62%), Греция (+54,7%), Дания (+44,8%), Эстония (+29,2%), Латвия (+27,7%), Мальта (+27,2%), Хорватия (+17%) и Кипр (+16,2%).

Дешевле всего алкоголь продавался в Венгрии (на 17% чем в среднем по ЕС), Австрии (на 16%) и Германии (на 13,6%).

По данным исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Health at a Glance 2021, потребление алкоголя в Эстонии составляет 10,4 литра на душу населения в год, и этот показатель выше среднего по 38 странам ОЭСР — 8,7 литра в год.