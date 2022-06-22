Москва, , 14:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности на тему подготовки единого дня голосования, передаёт 22 июня пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Путин подчеркнул, что данное внутриполитическое событие нужно провести достойно, обеспечив необходимые условия безопасности.

С докладом по теме выступил Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.