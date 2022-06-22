Тбилиси, 22 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил разочарование поведением европейских структур по отношению к Грузии, сообщает 22 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Tbilisi. gov. ge Каха Каладзе

«…Я лично ожидал, что Грузия получит статус кандидата [в члены ЕС], но, к сожалению, это решение не было принято, и, конечно, у этого есть своё объяснение, и мы должны рассказать обществу всё, нечего скрывать, почему это решение было принято… Конечно, это очень плохо, это очень печально, и мы знаем, почему это произошло, мы будем продолжать работать в том направлении, в котором нам поставлены предварительные условия. Всё должно быть выполнено, и, как мы это сделали в отношении соглашения об ассоциации, той же либерализации визового режима, так мы доведем всё до конца, и я уверен, что мы получим этот статус в ближайшем будущем. Но очень обидно, когда мы слышим такие заявления о том, что геополитически Грузия не является интересным местом, и это прямое заявление разочаровывает. Мы в течение 30 лет шли в этом направлении, а теперь, они, оказывается, узнали наше «местоположение», — это абсолютно удивительно, и я не знаю, какие комментарии я могу об этом сделать», — сказал Каладзе.

Напомним, что 17 июня Европейская комиссия рекомендовала немедленно предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, а Грузии — только после выполнения ею конкретных условий. Европейский совет ЕС примет окончательное решение 24 июня.