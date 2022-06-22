Рабат, 22 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед посетила Рабат с официальным визитом, в ходе которого встретилась с главой МИД Марокко Насером Буритой. Об этом 22 июня сообщает Hespress.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

По данным журналистов, стороны переговоров обсудили способы укрепления экономического сотрудничества между странами. В частности — привлечение марокканских рабочих к реализации проектов на территории Израиля.

Как заявила Айелет Шакед, соглашение, которое планируется подписать в июле, будет предусматривать упрощённую выдачу виз рабочим и организацию их транспортировки на территорию Израиля.

Марокканцев планируется задействовать в сфере строительства, а также — в качестве младшего медицинского персонала для ухода за пожилыми гражданами.