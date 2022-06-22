Бухарест, 22 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Представители Специальной прокуратуры Румынии провели задержание известного в стране чиновника Валерикэ Китича, обвиняемого в получении взяток и злоупотреблении служебным положением. Об этом 22 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Pixabay.com Под арестом

По предварительной информации, Китич был взят под стражу при передаче ему денежных средств. Ведется следствие.

В Румынии Китич является одним из координаторов национального проекта по борьбе с организованной преступностью. В данный момент он занимает пост примара (мэра) города Мэрэшешти в уезде Вылча на юге страны.

По состоянию на 22 июня нынешнего года в Румынии в рамках операции по борьбе с коррупцией были арестованы или задержаны 150 представителей местных органов власти.