Таллин, , 12:51 — REGNUM Запуск Германией после долгого перерыва угольных электростанций может стать временным решением вопроса дефицита и высоких цен на природный газ, а в перспективе такая электроэнергия станет тоже дорогой.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявила глава климатического отдела министерства окружающей среды Эстонии Кяди Ристкок. Она считает, что вызванный запуском угольных электростанций в Евросоюзе рост цен на квоты по выбросам углекислого газа может привести к тому, что угольное электричество в итоге станет дороже газового.

«Когда цены на рынке квот на CO2 растут, они оказывают значительно большее влияние на электричество, вырабатываемое из угля и сланца, в результате теряется конкурентоспособность по сравнению с газом», — сказала Ристкок.

Чем выше будет цена квот на CO2, тем ниже будет конкурентоспособность каменного угля и горючего сланца по сравнению с газом. Это уменьшит интерес к использованию в качестве альтернативы газу, добавила Ристкок.

По ее словам, угольные станции не смогут работать долго с учетом взятого ЕС курса на отказ от электрогенерации с атмосферными выбросами, и нынешняя ситуация продлится не более двух лет.

Поставки природного газа из России в Европу существенно сократились, в связи с чем Германия и ряд других стран заявили о намерении перезапустить угольные электростанции с большими выбросами парниковых газов.