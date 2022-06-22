София, 22 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В результате аварии в работе системы питания был отключен 5-й энергоблок крупнейшей в балканском регионе болгарской атомной электростанции «Козлодуй». Об этом 22 июня сообщает БНР.

Gogo89873 АЭС «Козлодуй»

Согласно официальной информации, инцидент произошел 22 июня в 06:15 по местному времени. Реактор остановлен после включения системы общей защиты.

Жертв и разрушений нет.

Об изменениях радиационного фона в регионе не сообщается.