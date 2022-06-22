В Болгарии отключен пятый энергоблок АЭС «Козлодуй»
София, 22 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В результате аварии в работе системы питания был отключен 5-й энергоблок крупнейшей в балканском регионе болгарской атомной электростанции «Козлодуй». Об этом 22 июня сообщает БНР.
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АЭС «Козлодуй»
Согласно официальной информации, инцидент произошел 22 июня в 06:15 по местному времени. Реактор остановлен после включения системы общей защиты.
Жертв и разрушений нет.
Об изменениях радиационного фона в регионе не сообщается.