Москва, , 20:48 — REGNUM С 1 февраля 2022 года действует программа «Арктический гектар» для всех жителей России, в рамках которого все желающие могут получить землю как в личное, так и в коммерческое пользование. В тройке лидеров Архангельская, Мурманская области и Карелия. Об этом сообщает телерадиокомпания «Мир».

Озёра в Мурманской области Марина Захарова © ИА REGNUM

"Около двух тысяч гектаров участвует в программе в нашем регионе. На сегодня из 1 170 поданных заявлений уже подписано 211, еще 57 находятся в стадии подписания. Наибольшей популярностью пользуются участки в центральных районах области, то есть рядом с Архангельском, Северодвинском. Эти участки почти полностью уже разобраны», — заявил заместитель министра имущественных отношений Архангельской области Владимир Титаренко 21 июня в эфире телеканала «МИР 24».

По словам Титаренко, популярность проекта в Архангельской, Мурманской областях и в Карелии объясняется близким расположением к регионам центральной России, а также крупным автотрассам. Не менее важным фактором является и пригодность земель для использования и ближайшее расположение инфраструктуры.

Земля из «Арктического гектара» в основном используется под строительство индивидуальных жилищ и дач, а также под туристическую инфраструктуру и складские помещения.

Как ранее отмечал ИА REGNUM, программа «Арктический гектар» действует в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, и в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, республик Коми и Карелия. Арктические районы Якутии и Чукотка уже входят в программу «Дальневосточный гектар» и, поэтому, не входят в «Арктический гектар».