Москва, 22 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Россия оставляет за собой право выхода и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»), комментируя отказ в визах российской делегации со стороны Великобритании.

Duma.gov.ru Пётр Толстой

«Пока речи о выходе России из ОБСЕ в целом не идет, но по аналогии с Советом Европы в случае, если будут попытки нас выдавить из организации, мы конечно, без ответа не останемся», — сказал Толстой «Интерфаксу».

Парламентарий также обратил внимание на то, что ПА ОБСЕ в отсутствие делегации России планирует принять ряд неприемлемых для страны решений.

«Мы в таком случае оставляем за собой право выхода из ПА ОБСЕ, так как представить нашу точку зрения они не дают», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, очередная ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет 2−6 июля в Великобритании в городе Бирмингем.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала отказ в визах беспределом и заявила о необходимости добиться запрета на проведение сессий ПА ОБСЕ в странах, где ограничен доступ всем членам организации.

Парламентская ассамблея ОБСЕ утрачивает свои функции площадки, где идет работа над повышением европейской безопасности, отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.