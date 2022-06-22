Москва, 22 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведёт показательный бой по боксу. Об этом 22 июня сообщили организаторы мероприятия.

Kremlin.ru Алина Загитова

Соперником Загитовой станет олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев.

Как сообщили организаторы, это будет «даже не бой, а спарринг». Он пройдёт в рамках мастер-классов. Мероприятие состоится 25 июня на Дне московского спорта в «Лужниках».