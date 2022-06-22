Москва, 22 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 июня возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В День памяти и скорби глава государства возложил цветы к мемориалу Могила Неизвестного Солдата на территории Александровского сада.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее в день памяти и скорби 22 июня прошла акция «Свеча памяти». Её участники зажгли три тысячи свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.