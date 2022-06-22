Москва, 22 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Введение дополнительного отпуска на основе дополнительных выходных у работников-родителей детей-инвалидов возможно, но должно происходить по согласованию с работодателем. Об этом 22 июня заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Mintrud.gov.ru Антон Котяков

«Вызывает некоторые опасения у нас вопрос отношения работодателей к приёму на работу родителей, у которых есть дети-инвалиды. Безусловно, это будет ещё один фактор, который будет осмысляться работодателями при приёме конкретного гражданина на работу», — заявил Котяков.

«С точки зрения защиты именно родителей, которые ухаживают за детьми-инвалидами, согласен, что нужно предоставить им такую возможность. Предлагаю совместно с вами ещё раз проговорить этот вопрос совместно с работодателями, чтобы это не было дополнительным сдерживающим фактором при трудоустройстве», — указал он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Российский союз предпринимателей и промышленников с оговоркой о согласовании с работодателем поддержал эту идею, и предложила поддержать это предложение и Минтруд.

«Полностью согласен, если будет предусмотрено согласие работодателя на такого рода режим», — подтвердил Котяков.

В настоящее время четыре дополнительных выходных дня в месяц имеют родители с ребёнком-инвалидом, однако эти дни невозможно переносить и объединять в дополнительный отпуск. В Совете Федерации подготовили законопроект, согласно которому родители таких детей использовать 24 дня в качестве дополнительного отпуска.