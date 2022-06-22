Уфа, , 11:53 — REGNUM Портрет дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева выложили из свечей в Уфе в День памяти и скорби. Об этом 22 июня сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

День памяти и скорби Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня портрет дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева из свечей зажгли в Уфе, в парке им. Мажита Гафури, а звезду — в парке «Патриот», — сообщил глава региона.

Хабиров пожелал здоровья ветеранам.

«И светлая память тем, кого с нами уже нет. Помним», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в память о героях Великой Отечественной войны также зажгли свечи в парке Победы в городе Уфе.

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