Мадрид, , 11:49 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил на пленарном заседании Конгресса депутатов, что на следующем заседании Совета министров будет утверждено снижение НДС на электроэнергию с 10% до 5% в рамках мер нового антикризисного указа. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес (сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain

В своем выступлении на заседании Санчес напомнил, что год назад правительство снизило НДС на электроэнергию с 21% до 10% и объявило, что следующий Совет министров утвердит снижение с 10% до 5%.

Следующее заседание Совета министров Испании назначено на 25 июня.