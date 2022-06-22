Лос-Анджелес, США, 22 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Американская актриса Эмбер Хёрд планирует написать мемуары. Об этом 22 июня пишет Daily Mail, ссылаясь на свои источники.

Gage Skidmore Эмбер Хёрд

Как отмечает издание, актриса уже ведёт переговоры о написании «откровенной» книги, чтобы подучить доход с её продажи для дальнейшей выплаты компенсации бывшему мужу, актёру Джонни Деппу. По словам источника, Хёрд «разозлилась» из-за проигрыша экс-супргу в суде — она также уверена, что «ей нечего больше терять», так как она «считает свою карьеру в Голливуде законченной».

Ранее портал TMZ опубликовал фотографии, на которых Эмбер Хёрд присматривает одежду в дисконтном магазине TJ Maxx. Однако пользователи назвали кадры «постановочными» — по их мнению, актриса попросила свою команду сделать фото для того, чтобы разжалобить обывателей, а также убедить, что она неспособна выплатить бывшему мужу компенсацию.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 года суд признал Эмбер Хёрд виновной по делу о клевете на Джонни Деппа. Он обязал артистку выплатить компенсацию в размере $10 млн, а также погасить судебные издержки на $5 млн.