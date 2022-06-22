Молдавия, 22 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Подготовка запасов дров на зиму для жителей Молдавии должна стать основным вопросом для министерства окружающей среды. Об этом 22 июня заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на совещании.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

«Очень прошу вас, чтобы это был главный вопрос, над которым надо работать. У нас должна быть программа по обеспечению населения дровами», — сказала глава правительства министру окружающей среды Юлиане Кантаражиу.

Гаврилица отметила, что нельзя допустить роста цен на дрова. При необходимости нужно попросить помощи у других государств.

Стоит отметить, что в Молдавии на фоне антироссийской политики нового правительства Газпром вместо льготной цены начал продавать стране газ по стоимости, приближенной к европейским ценам, что привело к подорожанию топлива в несколько раз. Многие жители стали массово закупать дрова. В лесных хозяйствах вводят лимит на объемы продажи, чтобы хватило всем.