Петропавловск-Камчатский, 22 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. На Камчатке благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и программе «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» состоялась бизнес-миссия с туроператорами из Белоруссии. Её итогом стало подписание соглашений о сотрудничестве с шестью белорусскими туристическими компаниями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в правительстве Камчатки.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«За несколько дней мы продемонстрировали коллегам возможности делового, промышленного, гастротуризма и показали несколько турпродуктов, таких как морская прогулка к острову Старичков, маршруты к Горелому и Авачинскому вулканам, конная прогулка, знакомство с инфраструктурой Халактырского пляжа», — рассказала руководитель центра поддержки экспорта Татьяна Ломова.

Туристический потенциал Камчатки операторам Белоруссии представили в выставочно-туристическом центре.

«На путешествия в наш край растёт спрос, и это неудивительно, ведь Камчатка входит в десятку самых желанных мест к туристическому путешествию. До недавнего времени для жителей России, стран СНГ наш регион был довольно труднодоступен — недостаток рейсов на Камчатку, стоимость в сезон была ощутимая, нехватка номерного фонда, туристических компаний. Но сейчас всё очень стремительно меняется», — сказал министр туризма Камчатки Владимир Русанов.

На сегодняшний день на Камчатке работает около 130 туроператоров и регион стал лидером в этом направлении на Дальнем Востоке. Растёт количество номерного фонда в крае. Ближе для туристов Камчатку сделали увеличение до трёх раз в день регулярных авиарейсов и снижение стоимости на билеты «Аэрофлота».

Представители белорусских турфирм удивились красотам Камчатки и заверили, что это направление является перспективным для развития.

«Камчатский край очень сильно удивил нас своей природой, людьми и перспективами, которые открываются для туризма. По приезду в Белоруссию мы надеемся на активное сотрудничество с партнерами реверсной бизнес-миссии. Разработаем программы для наших земляков, выявим потребности, которые смогут быть максимально закрыты на Камчатке и будем рекламировать данное направление среди наших туристических агентств», — прокомментировал председатель правления Союза туристических организаций Республики Белоруссия, директор туристической компании «Тайм Вояж» Руслан Сегенюк.

Туроператоры Камчатки в свою очередь также пообещали продвигать на рынке края туристические предложения Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» 20 апреля рекомендовал всем, кто ещё не был на Камчатке, посетить этот регион.