Самара, 22 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. «Огненную картину войны» из 30 тысяч свечей с изображением штурмовика Ил-2 и словами «Самара помнит» зажгли в Самаре. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Самолет, построенный в Куйбышеве

Следите за развитием событий в трансляции: «Никто не забыт и ничто не забыто: День памяти и скорби — трансляция»

Сообщается, что в ночь с 21 на 22 июня глава Самарской области Дмитрий Азаров вместе с жителями региона присоединился к акции «Огненные картины войны», которая посвящена началу Великой Отечественной войны, Дню памяти и скорби.

«Сегодня один из самых трагических дней в истории нашего государства, день, который разделил на «до» и «после» жизни не одного поколения наших граждан. Я уверен, эта линия проходит и в сердце каждого, кто пришел сюда в эту ночь. Это День памяти и скорби, и по сложившейся традиции мы зажигаем свечу памяти. Зажигаем своими сердцами — в память о всех погибших воинах, доблестно защищавших нашу Родину, нашу Отчизну, все, что нам дорого и свято. В память о тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кто стал победителем, а после Победы восстанавливал нашу страну из руин», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Сообщается, что огненную картину памяти из 30 тысяч свечей активисты создавали на площади Куйбышева несколько часов.

Отмечается, что к этому проекту также присоединился и город Сызрань: у Вечного огня активисты выложили из свечей паровоз «Лебедянка».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что два года назад указом президента России Владимира Путина Самаре было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».