Ереван, 22 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Депутат парламента Армении, возглавляющий оппозиционную фракцию «Честь имею», лидер партии «Родина» Артур Ванецян отказался от депутатского мандата. Об том он сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Photolure Артур Ванецян

«Причина очевидна — гражданин Республики Армения дал нам свой голос для того, чтобы мы предотвратили разрушительную деятельность этих властей, чтобы спасли страну от катастрофы. Однако, на мой взгляд, этот парламент перестал быть эффективной площадкой для достижения цели», — написал политик.

Он отметил, что партия «Родина» решила продолжать деятельность вне парламента. Фракции «Честь имею» больше не существует.

Напомним, оппозиционные партии Армении около двух месяцев проводят уличные акции протеста, добиваясь отставки правительства. Они обвиняют власти в готовности сдать национальные интересы для заключения мирного договора с Азербайджаном.