Вашингтон, 22 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Решения президента США Джо Байдена ухудшают положение американских семей — такую оговорку допустила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

The White House Карин Жан-Пьер

Журналисты спросили Жан-Пьер о мерах, которые администрация США предпринимает в условиях роста цен на топливо, чтобы поддержать население.

«Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо», — ответила Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в США наблюдается ускорение инфляции и рекордный рост цен на бензин.

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