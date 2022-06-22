Москва, , 11:27 — REGNUM Ситуация, сложившаяся в Европейском союзе, показала, что он не может опираться только на альтернативную энергетику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал высказывание еврокомиссара по энергетике Кадри Симсона о том, что зимой ЕС может столкнуться с недостатком энергии.

Энергия erwin66as

«Дешёвой энергии не будет, если не развивать атомную энергетику, — сказал Тимофеев. — Текущая ситуация показывает, что опираться на альтернативную энергетику (солнечную и ветровую) — это большой риск из-за низкого коэффициента отдачи. Опираться на уголь уже нельзя, так как политика ESG это не даст. А потребности и нагрузка в ЕС в энергии будет расти. Из относительно дешевых и надёжных видов энергии есть только два: «Северный поток — 2» и АЭС. Газ с «Северного потока – 2» намного дешевле, чем возить СПГ, и несравнимо безопаснее. АЭС ещё лучше, тем более что у многих стран ЕС есть свои наработки роста мощностей».

Как полагает Тимофеев, в текущей ситуации без участия Москвы ЕС столкнётся с ещё большим ростом цен и недостатком энергии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не должны возвращаться к «грязным» источникам энергии.