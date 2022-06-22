Санкт-Петербург, 22 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на Биржевом мосту, который находится в капитальном ремонте, приступили к установке гидроцилиндров. Об этом 22 июня сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Mostotrest-spb.ru Биржевой мост

По программе импортозамещения гидроцилиндры были изготовлены на Обуховском заводе в Петербурге с опережением графика. Ранее поставщиком таких установок была Германия. Монтаж гидроцилиндров происходит с помощью крана-манипулятора. Он опускает детали в нижнюю часть моста, а затем их закрепляют.

«Всего будет установлено на весь мост 8 гидроцилиндров — 4 на опору. Они служат для того, чтобы производить разводку моста. Вес одного крыла в конце строительства будет составлять 700 тонн», — сообщил начальник строительства Биржевого моста Михаил Клобертанс.

После завершения установки этих деталей работники смогут приступить к финальному этапу работ в верхней части моста. По планам строителей, мост должен возобновить свою работу в ноябре 2022 года. При этом первое время мост не будут разводить.

Отметим, что ремонт Биржевого моста начат в ноябре 2021 года. Ранее движение по нему планировали возобновить в октябре 2022 года. При этом для жителей и гостей города на время работ запустили паромную переправу, которая позволяет за семь минут добраться от Адмиралтейской до Мытнинской набережной.