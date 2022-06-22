Прокуратура возбудила административное дело против чиновника мэрии Воронежа
Воронеж, 22 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Административное дело возбудила прокуратура Воронежа в отношении заместителя руководителя управления строительной политики администрации города за нарушения при реализации национального проекта «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства при закупках спортивного и игрового оборудования для оснащения детских садов в рамках реализации национального проекта «Демография». В частности, было установлено, что в 2021 году управлением строительной политики администрации городского округа город Воронеж были заключены муниципальные контракты с ООО «Проект-И» и ООО «Линд» на поставку спортивного и игрового оборудования для оснащения детских садов на улице Артамонова и в микрорайоне Шилово.
В отношении замруководителя управления строительной политики администрации Воронежа, который на тот момент исполнял обязанности начальника управления, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ — «Нарушение порядка изменения условий контракта». Материалы дела переданы в УФАС.
В администрации города пояснили, что при приёмке оборудования для детсада сотрудниками управления строительной политики было выявлено несоответствие закупленного товара параметрам технического задания.
Мэрия намерена обосновать свою позицию при рассмотрении дела в УФАС.