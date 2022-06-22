Воронеж, 22 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Административное дело возбудила прокуратура Воронежа в отношении заместителя руководителя управления строительной политики администрации города за нарушения при реализации национального проекта «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Adm44.ru Детский сад

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства при закупках спортивного и игрового оборудования для оснащения детских садов в рамках реализации национального проекта «Демография». В частности, было установлено, что в 2021 году управлением строительной политики администрации городского округа город Воронеж были заключены муниципальные контракты с ООО «Проект-И» и ООО «Линд» на поставку спортивного и игрового оборудования для оснащения детских садов на улице Артамонова и в микрорайоне Шилово.

«При этом выявлены факты снижения качества поставляемых товаров при изменении цены контракта путем заключения в конце 2021 года с поставщиками дополнительных соглашений, противоречащих требованиям действующего законодательства», — уточнили в прокуратуре.

В отношении замруководителя управления строительной политики администрации Воронежа, который на тот момент исполнял обязанности начальника управления, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ — «Нарушение порядка изменения условий контракта». Материалы дела переданы в УФАС.

В администрации города пояснили, что при приёмке оборудования для детсада сотрудниками управления строительной политики было выявлено несоответствие закупленного товара параметрам технического задания.

«Было принято компромиссное решение: так как отклонения в размерах игрового оборудования составили всего несколько сантиметров и оно соответствовало заявленной функции, было принято решение заплатить за оборудование, но меньшую цену», — пояснили в мэрии, добавив, что изменения параметров поставки было связано также с пандемийной ситуацией.

Мэрия намерена обосновать свою позицию при рассмотрении дела в УФАС.