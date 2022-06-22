Стокгольм, 22 июня 2022, 11:16 — REGNUM Политики от партии «Шведские демократы» в шведском Треллеборге решительно отмежевались от своего коллеги по партии Хокана Лерсторпа после его женоненавистнических заявлений. Об этом 21 июня сообщил телеканал SVT.

Шведские демократы. Логотип
Шведские демократы. Логотип

«Ни моя партия, ни я лично здесь ни при чем. Это худшее, что я когда-либо слышал с трибуны», — заявил лидер «Шведских демократов» в Треллеборге Матиас Андерссон.

«Лучше спросить, что такого сделала женщина, чтобы мужчина ее избил?», — ранее на заседании муниципального совета заявил Хокан Лерсторп.

Его заявление подверглось резкой критике со стороны коллег по партии и политических оппонентов. В настоящее время его членство в партии временно приостановлено, а местное отделение «Шведских демократов» уже инициировало процесс исключения из партии.