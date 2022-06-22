Стокгольм, , 11:16 — REGNUM Политики от партии «Шведские демократы» в шведском Треллеборге решительно отмежевались от своего коллеги по партии Хокана Лерсторпа после его женоненавистнических заявлений. Об этом 21 июня сообщил телеканал SVT.

Шведские демократы. Логотип

«Ни моя партия, ни я лично здесь ни при чем. Это худшее, что я когда-либо слышал с трибуны», — заявил лидер «Шведских демократов» в Треллеборге Матиас Андерссон.

«Лучше спросить, что такого сделала женщина, чтобы мужчина ее избил?», — ранее на заседании муниципального совета заявил Хокан Лерсторп.

Его заявление подверглось резкой критике со стороны коллег по партии и политических оппонентов. В настоящее время его членство в партии временно приостановлено, а местное отделение «Шведских демократов» уже инициировало процесс исключения из партии.