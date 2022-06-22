Гватемала, 22 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи объявил сегодня о режиме чрезвычайного положения в связи с ущербом, нанесенным проливными дождями на большей части территории страны. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) Gobierno de Guatemala Алехандро Джамматтеи

Эта мера, принятая Советом министров Гватемалы, будет действовать в течение 30 дней, и исполнительная власть попросила Конгресс утвердить ее как можно быстрее, чтобы оперативно справиться с чрезвычайной ситуацией в департаментах Гватемала, Хутиапа, Халапа, Санта-Роса, Чикимула, Эль-Прогресо, Сакатепекес и Сакапа.

Отмечается, что в настоящее время указанные департаменты больше всего страдают от наводнений, оползней, ливневых паводков на реках и притоках, селей и падающих деревьев, а также других разрушений.

Пресс-секретарь президента Кевин Лопес объяснил в видеоролике, что правительство стремится защитить жизнь и здоровье населения, учитывая масштабы разрушений с начала сезона дождей в апреле и, прежде всего, ливней последних двух недель.

По словам Лопеса, армия и ответственные организации координируют доставку гуманитарной помощи в наиболее уязвимые районы страны по указанию Джамматтеи.