Красносулинский район, Ростовская область, 22 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Пожарным удалось справиться с открытым огнём, вспыхнувшим утром 22 июня на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе

Ведомство публикует кадры с места происшествия. К ликвидации возгорания привлечено около 70 человек и более двух десятков единиц техники.

ИА REGNUM сообщало, что пожар на предприятии в Красносулинском районе случился в 9:25 мск в теплообменнике.