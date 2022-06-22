Тирасполь, 22 июня 2022, 10:48 — REGNUM Во всех городах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 22 июня прошла траурная акция «Свеча памяти», посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья».

Скорбь
Скорбь
Зоя Емельянова © ИА REGNUM

По данным журналистов, в Тирасполе глава ПМР Вадим Красносельский почтил память погибших советских солдат на Мемориале Славы.

«Я убеждён, что все те погибшие, кто когда-то защищал нашу Родину, они вместе с нами и тоже охраняют нас на этой земле», — сказал Красносельский.

Он отметил, что в Приднестровье помнят предков, защищавших Родину. Глава республики также отметил, что приднестровцы имеют право на признание независимости.

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