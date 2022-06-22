Тирасполь, , 10:48 — REGNUM Во всех городах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 22 июня прошла траурная акция «Свеча памяти», посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья».

Скорбь Зоя Емельянова © ИА REGNUM

По данным журналистов, в Тирасполе глава ПМР Вадим Красносельский почтил память погибших советских солдат на Мемориале Славы.

«Я убеждён, что все те погибшие, кто когда-то защищал нашу Родину, они вместе с нами и тоже охраняют нас на этой земле», — сказал Красносельский.

Он отметил, что в Приднестровье помнят предков, защищавших Родину. Глава республики также отметил, что приднестровцы имеют право на признание независимости.

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