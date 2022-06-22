Мельбурн, Австралия, 22 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Утром 22 июня все поезда в сельской местности штата Виктория (юго-восток Австралии) остановились из-за «сбоя связи» в сети V/Line, что стало третьим подобным сбоем за последние пять недель. Об этом сообщил телеканал Nine News.

CodeCondo Железная дорога

В результате сбоя тысячи людей, прибывающих из Шеппартона, Олбери, Траралгона, Бэрнсдейла, Балларата, Джилонга, Бендиго, Уоррнамбула и Суон-Хилла, застряли на платформах с 06:00 утра, не имея информации о том, когда возобновится движение.

Клиенты гневно отреагировали на сообщения от перевозчика в соцсети Twitter. Многие пассажиры отметили, что это уже третий раз, когда они оказались в затруднительном положении за пять недель.

Некоторые не согласились с отсутствием в сети извинений и дополнительных подробностей, отметив, что система нуждается в «полном переформатировании».