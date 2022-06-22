Москва, 22 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Процесс предоставления Молдавии и Украине статуса на вступление в ЕС похож на махинацию, заявила 22 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Есть такое прекрасное слово как махинация. Когда многие решения, которые предпринимаются западным сообществом, — они больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала участникам саммита ЕС дать статус кандидатов Украине и Молдавии.

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