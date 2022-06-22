Донецк, 22 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Пантелеймоновка. Об этом 22 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 10:00 с позиций в посёлке Новгородское украинские артиллеристы выпустили по Пантелеймоновке десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Киевский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских националистов.