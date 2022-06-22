Бухарест, 22 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Румынский политический деятель Вирджил Цуркаш погиб после обрушения крыши павильона во время партийного мероприятия в уезде Сэлаж на северо-западе Румынии. Об этом 22 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, инцидент произошел в результате штормового ветра обрушившегося на указанный регион. При этом, по меньшей мере, 10 человек, находившиеся с Цуркашем на одной территории, не пострадали.

Проводится расследование обстоятельств происшествия.

Ранее Цуркаш являлся одним из кандидатов на пост губернатора и рассматривал вопрос о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Румынии.