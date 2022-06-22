Лондон, 22 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. По итогам мая 2022 года годовая инфляция в Великобритании увеличилась с 9,0% до 9,1%, что является рекордным показателем с 1982 года. Это 22 июня следует из данных Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Инфляция

Согласной этой информации, потребительские цены в Британии в мае текущего года возросли на 0,7%, при этом в апреле они увеличились на 2,5%.

Также индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил в мае 7,9%, в то время как в апреле он составлял 7,8%. Вместе с тем в мае 2022 года цены по этому индексу увеличились на 0,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что законопроект, позволяющий Великобритании игнорировать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) предложит заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб.