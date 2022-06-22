Минск, 22 июня 2022, 09:36 — REGNUM Белоруссия помнит всех героев и безвинных жертв Великой Отечественной войны, заявил 22 июня президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, 81 год назад теплое, солнечное воскресное утро 22 июня для миллионов советских граждан в один миг обернулось ужасами бомбежек, беспощадным истреблением мирных жителей и нескончаемой болью. Размах фашистского террора был таков, что никто до сих пор не знает точного количества потерь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что позиции миллионов жителей России и Белоруссии едины в отношении сохранения исторической памяти.
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