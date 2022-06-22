Миннеаполис, США, 22 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Суд американского штата Миннесоты назначил на 5 января 2023 года новое судебное заседание по делу о гибели чернокожего Джорджа Флойда, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Речь идет об обвинениях против двух бывших полицейских города Миннеаполис Тоу Тао и Дж. Александре Куэнга. Дата заседания по делу переносилась уже несколько раз.

Третий бывший полицейский Томас Лейн, который является еще одним фигурантом указанного судебного процесса, признал себя виновным в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству, в связи с чем стали известны новые обстоятельства и суд решил перенести рассмотрение обвинений против Тао и Куэнга.

Их обвиняют в пособничестве и подстрекательстве второй степени, а также в убийстве и в непредумышленном убийстве второй степени.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно, что бывший полицейский Дерек Шовин, осужденный на 22,5 года тюрьмы за гибель Джорджа Флойда, пытается добиться нового судебного разбирательства.