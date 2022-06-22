Кабул, 22 июня 2022, 08:44 — REGNUM В провинции Саманган сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожили инвентарь школы для девочек.
Местные источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожили мебель и инвентарь школы для девочек в уезде Фируз Накшир, опасаясь ее открытия.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.
Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили в военную базу школу в районе «Ходжа Исмаил» города Айбак, административного центра Самангана.