* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:44 — REGNUM В провинции Саманган сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожили инвентарь школы для девочек.

Местные источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожили мебель и инвентарь школы для девочек в уезде Фируз Накшир, опасаясь ее открытия.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили в военную базу школу в районе «Ходжа Исмаил» города Айбак, административного центра Самангана.