Бичурский район, Бурятия, 22 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Вечером 21 июня в селе Бичура Бичурского района Бурятии произошёл пожар в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Агентство ГО и ЧС Бурятии Пожар в церкви села Бичура, Бурятия

В ликвидации возгорания приняли участие пожарные, работники лесхоза, местной администрации, а также простые сельчане. К моменту прибытия огнеборцев наружная стена церкви и кровля были охвачены пламенем.

«Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать и не допустить дальнейшее распространение огня. Общая площадь пожара составила 80 кв. м. Имущество церкви совместными усилиями было эвакуировано», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. На месте работают дознаватели МЧС.

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