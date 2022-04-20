Кабанский район, Бурятия, , 11:12 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту поджога надворных построек на территории церкви. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, возгорание произошло вечером 18 апреля.

Пожар LoggaWiggler

В совершении преступления заподозрили 60-летнего местного жителя. По версии ведомства, причиной поджога стало недовольство «чрезмерной набожностью своей супруги и её матери», а также личная неприязнь к священнослужителю.

«Перед инцидентом злоумышленник, высказывая угрозы в адрес служителя храма, размахивал в церкви ножом перед двумя прихожанками. А, выйдя за пределы строения, увидел на бордюре коробок спичек и поджег солому рядом с надворными постройками, после чего скрылся», — отметили в ведомстве.

В результате начавшегося пожара были уничтожены четыре сарая, столярная мастерская, угольный склад, а также 24 центнepa сенa. Погибли телёнок и три коровы. По предварительным данным, ущерб оценён на сумму свыше 900 тыс. рублей.