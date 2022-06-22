Кишинёв, , 08:18 — REGNUM Кишинёвский суд принял решение продлить домашний арест экс-президенту Молдавии Игорю Додону ещё на 30 суток. Об этом он сообщил 21 июня в своём телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прокуроры решили заслушать моих политических оппонентов и высказали недовольство тем, что я живу под одной крышей и общаюсь с супругой, которой предъявлено обвинение. Им также не нравится, что я отвечаю на вопросы журналистов и публикую мессаджи в соцсетях», — написал политик.

Он обвинил представителей обвинения в посягательстве на свободу слова. Также он отметил, что брата его жены продолжают удерживать в СИЗО, хотя он не виновен. Додон отметил, что его шурин приехал с деньгами из-за границы и задекларировал их, хотел вложить в бизнес, но оказался «наказан».

«Решение суда будет оспорено в Апелляционной палате», — добавил экс-президент.

Напомним, суд в Кишинёве 26 мая постановил отправить Додона под домашний арест на 30 суток. При этом прокуроры настаивали на его помещение в следственный изолятор. По их мнению, в противном случае в стране могли бы начаться беспорядки. Жене экс-президента Галине Додон предъявили обвинение 17 июня.

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