Москва, 22 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. По итогам дня 21 июня баррель нефти марки Brent подорожал на 0,47%, до $114,73. Покупателям удалось поднять цену до $116,20, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Roy Luck Поезд с нефтью

Непонятно по каким причинам застопорился рост. Индекс доллара снижался. Американские фондовые индексы закрылись в плюсе после длинных выходных. Цена провела день в ограниченном диапазоне.

Сегодня, 22 июня, на торгах в Азии цена обвалилась до $110,26 за баррель. Падение составило больше 3% за три часа.

Падение связываю с заявлениями представителя ФРС США Томаса Баркина. Он заявил, что многие сигналы указывают на опасения по поводу рецессии.

Рецессия для нефтяного рынка является медвежьим сигналом. Пока цена торгуется выше $110, «бычий» тренд не сломлен.

Стоит подождать открытия торгов в Европе и следить за уровнем $110. Вечером выйдет отчет по запасам нефти в США от Американского института нефти.

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