Нью-Дели, 22 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Индия намерена воспрепятствовать вероятным попыткам Китая и России придать запланированному на 23 июня саммиту БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) явную антиамериканскую направленность. Об этом со ссылкой на источники 22 июня сообщает газета Times of India.

Kremlin.ru Нарендра Моди

Times of India «Индийские переговорщики намерены добиваться того, чтобы любые совместные заявления по итогам саммита были нейтральными, предотвращая возможные попытки Китая и России использовать мероприятие для пропагандистской победы над Соединёнными Штатами и их союзниками».

Также ожидается, что для максимальной отсрочки расширения БРИКС, на чём настаивает Китай, правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди предложит определить критерии для приёма в состав группы новых участников.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящая встреча лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР должна придать импульс сотрудничеству в сферах безопасности, экономики и гуманитарных связей.

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