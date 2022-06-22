СМИ: Индия воспрепятствует «антиамериканизации» саммита БРИКС
Нью-Дели, 22 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Индия намерена воспрепятствовать вероятным попыткам Китая и России придать запланированному на 23 июня саммиту БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) явную антиамериканскую направленность. Об этом со ссылкой на источники 22 июня сообщает газета Times of India.
Также ожидается, что для максимальной отсрочки расширения БРИКС, на чём настаивает Китай, правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди предложит определить критерии для приёма в состав группы новых участников.
Как сообщало ИА REGNUM, предстоящая встреча лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР должна придать импульс сотрудничеству в сферах безопасности, экономики и гуманитарных связей.
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