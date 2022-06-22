Стаханов, , 08:04 — REGNUM Город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) подвергся обстрелу украинских нацистов из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У». Об этом 21 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Точка-У» VoidWanderer

Уточняется, что обстрел Стаханова со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 01:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу была выпущена одна ракет из ОТРК «Точка-У».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли Донецк и населённый пункт Пантелеймоновка.