Пекин, , 07:38 — REGNUM Китайская ракета-носитель Kuaizhou-1A 22 июня успешно вывела на орбиту экспериментальный спутник Tianxing-1, предназначенный для изучения околоземного космического пространства. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Запуск спутника Russian.news.cn

Запуск был произведён с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) в 10:08 по местному времени (05:08 мск), с помощью твердотопливной ракеты-носителя лёгкого класса Kuaizhou-1A, предназначенной для доставки на орбиту небольших спутников весом от 200 до 300 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в 16:00 по местному времени был осуществлён успешный запуск первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури» (KSLV–II).

Читайте ранее в этом сюжете: Ракета-носитель «Нури» успешно стартовала с космодрома в Южной Корее