Сан-Сальвадор, 22 июня, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Парламент Сальвадора принял решение продлить введенный в марте режим чрезвычайного положения в стране для борьбы с преступностью. Об этом говорится в сообщении законодательного органа на официальной странице в Twitter.

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«Мы продлили режим ЧП еще на 30 дней, чтобы продолжить войну с бандами и освободить честный сальвадорский народ от этих преступников», — заявили в парламенте.

В сообщении подчеркивается, что борьба будет вестись до последнего преступника. Ранее президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что в республике построят исправительное учреждение для содержания десятков тысяч преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Сальвадора уже дважды продлевал режим ЧП для борьбы с преступностью. Впервые его объявили в конце марта 2022 года после волны насилия, в результате которой за три дня погибли 87 человек.