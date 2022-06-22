Магадан, 22 июня, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В День памяти и скорби губернатор Магаданской области Сергей Носов обратился к ветеранам и жителям.

Скорбь

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«81 год назад началась самая кровопролитная война в нашей истории, унёсшая жизни 27 миллионов человек. Великая Отечественная война оставила неизгладимый шрам в каждой семье нашей страны. 22 июня навсегда будет в народной памяти. Низкий поклон ветеранам — участникам Великой Отечественной войны, проливавшим кровь на полях сражений. Безмерная благодарность ветеранам — труженикам тыла, приближавшим победу своим каждодневным трудом. Наш долг — не допустить искажения истории, бережно передать память о подвигах, героизме и самопожертвовании молодому поколению колымчан», — написал Сергей Носов в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в 4 часа утра по местному времени в Благовещенске прошла акция «Свеча памяти». Горожане почтили память погибших в Великой Отечественной войне, акция «День памяти и скорби» также проходит в онлайн-формате.