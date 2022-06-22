Москва, 22 июня, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Погода летом 2022 года ожидается в России неоднородная, сильная жара, как в прошлом году, вряд ли придёт. Такой прогноз сделал 22 июня в беседе с журналистами научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

Как пояснил специалист, лето 2021 года было жарким, но комфортным, так как очень тёплая погода при антициклоне сопровождалась дождями. Такую погоду Вильфанд назвал уникальной, но указал, что каждый год подобные рекорды наблюдать маловероятно.

Вильфанд уточнил, что такого жаркого лета, как в прошлом году, в России не ожидается, но погода будет очень переменчивая, неоднородная. Относительно прохладные периоды будут сменяться жарой. В густонаселённых городах будет наблюдаться температура около +30 градусов, которая тяжело переносится людьми. Эксперт рекомендовал меньше находиться на солнце, особенно в период с 11 до 20 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в Москве 22 июня.